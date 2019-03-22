ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقى سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم "عبدالنبى.ال.ع" 33 عاما سائق مقيم إيتاى البارود بحيرة و"مصطفى.ح.س" 24 عاما سائق مقيم فاقوس شرقية و"أحمد.م.ش" 45 عاما مقيم السنطة غربية و"عيد.م.م" 51 عاما مقيم البحيرة و"محمد.ا.ع" 33 عاما سائق مقيم دكرنس دقهلية و"فهد.ر.ع" 22 عاما مقيم القسيمة شمال سيناء .

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.