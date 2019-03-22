ضبط 6 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة على الطرق السريعة بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة المرور، من ضبط 6 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة.

تلقى اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى يفيد بإيجابية تحاليل تعاطى المواد المخدرة لـ6 سائقين، وذلك خلال الحملة التى شنتها إدارة المرور، والتى وقعت الكشف على 64 سائقا على الطرق السريعة.

أسفرت نتائج الحملة عن تحرير 3089 مخالفة مرورية متنوعة تحرر عنها المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.