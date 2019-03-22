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صور.. وزيرة الهجرة تشارك فى الجنازة الرسمية لشهداء حادث مسجدى نيوزيلندا

الجمعة، 22 مارس 2019 11:41 ص
صور.. وزيرة الهجرة تشارك فى الجنازة الرسمية لشهداء حادث مسجدى نيوزيلندا وزيرة الهجرة تشارك فى الجنازة الرسمية لشهداء حادث مسجدى نيوزيلندا
كتب محمود راغب
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شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الجمعة، فى الجنازة الرسمية لشهداء الحادث الإرهابى الذى استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة الماضى، والذى راح ضحيته 50 شهيدًا من بينهم 4 شهداء مصريين، وذلك بحضور رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.

وزيرة الهجرة تشارك فى الجنازة الرسمية لشهداء حادث مسجدى نيوزيلندا (1)

وتوجهت رئيسة وزراء نيوزيلندا بخالص الشكر إلى وزيرة الهجرة على الحضور والمؤازرة والدعم الذى قدمته إلى أسر شهداء الحادث وعلى دعوتها الدائمة للتعايش السلمى بين الشعوب والجاليات .

وزيرة الهجرة تشارك فى الجنازة الرسمية لشهداء حادث مسجدى نيوزيلندا (3)

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، طلب منها توجيه رسالة شفهية إلى الحكومة النيوزيلندية ولأهالى الضحايا بإدانته للحادث، وبشكره للسلطات النيوزيلندية لما قدمته لمصابى وأسر ضحايا الحادث، مؤكدة أنها لمست خلال تواجدها فى نيوزيلندا اهتمامًا بالغًا لأسر الشهداء وتوفير أقصى درجات الرعاية اللازمة للمصابين.

وزيرة الهجرة تشارك فى الجنازة الرسمية لشهداء حادث مسجدى نيوزيلندا (2)

يذكر أن مراسم الجنازة قد أقيمت بحضور رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أرديرن وممثلين عن دول الشهداء وسفراء الدول العربية والاسلامية والآلاف من المشيعين بالقرب من مسجد النور، وهو أحد المسجدين المستهدفين خلال الهجوم يوم الجمعة الماضى.

وزيرة الهجرة تشارك فى الجنازة الرسمية لشهداء حادث مسجدى نيوزيلندا (4)

كما أصدرت الحكومة النيوزيلندية تعميمًا لارتداء الحجاب فى يوم الجنازة، فضلاً عن بث أذان صلاة الجمعة على التلفزيون والإذاعة النيوزيلندية، وتلاه دقيقتا صمت على أرواح الضحايا، وبعد ذلك ألقيت خطبة الجمعة باللغتين العربية والإنجليزية، كما فتحت العديد من المساجد فى جميع أنحاء البلاد أبوابها أمام الزوار، مع تشكيل سلاسل بشرية خارج بعضها فى أعمال رمزية للحماية والتضامن اضافة الى وضع الزهور أمام نصب تذكارى .

وزيرة الهجرة تشارك فى الجنازة الرسمية لشهداء حادث مسجدى نيوزيلندا (5)
 

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