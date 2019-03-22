صور.. طالبات مدرسة موط الفنية بالوادى الجديد ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

بدأت مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد، تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين مؤسسات التعليم الفنى وعدد من مدارس الرياض والتعليم الأساسى فى تزيين أسوار وجدران المدارس ضمن فاعليات مبادرة هذا العام تحت شعار فنى وأفتخر بالفرشة والألوان، برسم العديد من اللوحات الجدارية والرسومات الفنية بألوان الزيت والدهانات الحائطية على جدران وأسوار مدرسة رياض الأطفال باللغات المشتركة بمدينة موط بمركز الداخلة لمدة ثلاثة أيام بالتنسيق مع الدكتور سيد هلال مدير إدارة الداخلة التعليمية ومحمود رفاعى مدير مدرسة موط الفنية بنات بالداخلة وتحت إشراف عبد الرحمن محمد أنور وكيل المدرسة بمشاركة العديد من طالبات قسم الزخرفة بالمدرسة.

وقال محمود رفاعى مدير مدرسة موط الفنية بنات بالداخلة، إن المبادرة تأتى انطلاقاً من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تفعيل دور المشاركة المجتمعية بين مدارس التعليم الفنى ومؤسسات التعليم المختلفة بكافة مراحلها، وتحت رعاية الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد.

وأضاف "رفاعى" أنه تم الانتهاء فعليا من تزيين مدخل مدرسة اللغات الرسمية وبعض الجدران الداخلية والحوائط الأرضية بألوان ولوحات ورسومات تتناسب مع المرحلة العمرية لأطفال المدرسة على أن يتم الانتهاء من العمل خلال الأيام القليلة المقبلة وتسليم الأعمال فى احتفالية مشتركة بين إدارة المدرستين وتعميم هذه المبادرة بالعديد من المدارس الأخرى، لضمان استمرارية الحدث ضمن برنامج مخطط زمنى تأكيدا على تفعيل دور مدارس التعليم الفنى فى إضافة المزيد من البهجة والفن التشكيلى على جدران المدارس .



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (1)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (2)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (3)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (4)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (5)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (6)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (7)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (8)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (9)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (10)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (11)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (12)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (13)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (14)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (15)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (16)



طالبات مدرسة موط الفنية ينفذن مبادرة تجميل أسوار المدارس بلوحات جدارية (17)