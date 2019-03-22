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صور.. انطلاق فعاليات حملة "كل نقطة بتفرق" بالزقازيق

الجمعة، 22 مارس 2019 07:29 م
صور.. انطلاق فعاليات حملة "كل نقطة بتفرق" بالزقازيق حملة كل نقطة بتفرق
كتب أحمد حسن
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انطلقت فعاليات اليوم الأول لحملة التوعوية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالزقازيق فى الشرقية تحت عنوان "كل نقطة بتفرق" بخطبة جمعة موحدة، والتى خصصتها وزارة الأوقاف للحديث عن أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.

 

وأكد اللواء مهندس شريف إبراهيم فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، قيمة المياه فى حياتنا، والحفاظ عليها ضرورة لتوفير المياه للأجيال القادمة.

 

وأوضح فارس أن الشركة نفذت اليوم ندوة توعوية للتعريف بأهداف الحملة والتى تستمر لمدة أسبوع خلال الفترة من الجمعة 22 مارس حتى الخميس 28 مارس، وتوزيع إعلانات مطبوعة على جميع أهالى القرية، بالإضافة إلى استطلاعات رأى ميدانية مع أهالى القرية للوقوف على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من الشركة.

 

يذكر أن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بمشاركة وزارت الأوقاف والأزهر والكنيسة والصحة والثقافة والتربية والتعليم والموارد المائية والرى والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية.

 
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القابضه للمياه

الشركه القابضه للمياه

المحافظات

ترشيد استهلاك المياه




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