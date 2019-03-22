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صور.. إنهاء خصومة والصلح بين عائلتى "البشبيشى" و"هلال" فى المحلة

الجمعة، 22 مارس 2019 04:41 م
صور.. إنهاء خصومة والصلح بين عائلتى "البشبيشى" و"هلال" فى المحلة جانب من إنهاء الخصومة
الغربية - مصطفى عادل
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شهد العقيد أحمد أبو خضير، مأمور قسم ثالث المحلة، وعدد كبير من المواطنين وأفراد عائلتى "البشبيشى" و"هلال"، إنهاء خصومة بين العائلتين، والصلح بينهما بعد أن نشبت بينهما مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والسنج، نتج عنها إصابة عدد منهم بإصابات مختلفة.

وتم إقامة سرادق للصلح أمام سوق الجملة بالمحلة، وتم ذبح عجل وتوزيعه على الفقراء وتعانق الطرفان وسط ترحيب من الحضور، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير الأمن بإنهاء الخصومة والتصالح بين الطرفين.

 

إنهاء خصومة بين العائلتين (3)
إنهاء خصومة بين العائلتين (3)

 

إنهاء خصومة بين العائلتين (5)
إنهاء خصومة بين العائلتين (5)

 

إنهاء خصومة بين العائلتين (1)
إنهاء خصومة بين العائلتين (1)

 

إنهاء خصومة بين العائلتين (2)
إنهاء خصومة بين العائلتين (2)

 


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