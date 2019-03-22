صحيفة نيوزيلندية تتضامن مع ضحايا المسجدين بمانشيت "سلام" باللغة العربية

ريم عبد الحميد

أعربت صحيفة "ذا برس" النيوزيلندية عن تضامنها مع ضحايا إطلاق النار على مدينة كرايست تشيرش الأسبوع الماضى، بكلمة "سلام" كمانشيت رئيسى لها على صفتحتها الأولى فى عددها الصادر اليوم الجمعة.

وفى صفحة بيضاء، كتبت الصحيفة كلمة "سلام" باللغة العربية" بخط كبير، وتحتها بخط صغير كلمة Salam وPeace، والتى تعنى سلام باللغة الإنجليزية، وفى أسفل الصفحة كتبت أسماء الضحايا الخمسين للحادث المأسوى وأعمارهم.

وتصدر صحيفة "ذا برس" فى مدينة كرايست تشيرش، التى شهدت الهجوم على مسجدين أثناء صلاة الجمعة الأسبوع الماضى، وتعد من أبرز الصحف فى نيوزيلندا.

وحظى بموقف الصحيفة بالثناء والإشادة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث أعرب كثيرون عن امتنانهم لهذا التضامن، وردوا بالقول "وعليكم السلام".

كانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن قد ألقت كلمة اليوم مع بث صلاة الجمعة عبر التلفزيون والإذاعة الوطنية فى البلاد، استشهدت فيها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".