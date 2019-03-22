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سائق يضبط زوجته مع صديقه فى وضع مخل و يعتدى عليهما بدار السلام

الجمعة، 22 مارس 2019 06:13 م
سائق يضبط زوجته مع صديقه فى وضع مخل و يعتدى عليهما بدار السلام محكمة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيبت سيدة وعشيقها بجروح بمنطقة دار السلام بعدما تعدى عليهم زوجها بالضرب ، عقب ضبطهما وضع مخل داخل شقته، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من سائق يتهم فيه زوجته"ر.م" بالزنا  ، بعدما ضبطها فى وضع مخل بعد دخوله مسكنه ، أثناء تواجدها مع صديقه "ى. ا" وشاهدهما على سرير الزوجية بغرفة نومه في وضع مخل،الأمر الذي أثار حفيظة الزوج واعتدى عليهما بالضرب  ،وأحدث إصابتهما بجروح، و قام رجال المباحث بالقبض على الزوجة وعشيقها،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


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