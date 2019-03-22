سائق يضبط زوجته مع صديقه فى وضع مخل و يعتدى عليهما بدار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

أصيبت سيدة وعشيقها بجروح بمنطقة دار السلام بعدما تعدى عليهم زوجها بالضرب ، عقب ضبطهما وضع مخل داخل شقته، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من سائق يتهم فيه زوجته"ر.م" بالزنا ، بعدما ضبطها فى وضع مخل بعد دخوله مسكنه ، أثناء تواجدها مع صديقه "ى. ا" وشاهدهما على سرير الزوجية بغرفة نومه في وضع مخل،الأمر الذي أثار حفيظة الزوج واعتدى عليهما بالضرب ،وأحدث إصابتهما بجروح، و قام رجال المباحث بالقبض على الزوجة وعشيقها،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .