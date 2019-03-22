زيادة تشغيل آبار الوادى الجديد ساعة يوميًا مع بداية موسم القمح

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الرى والموارد المائية بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، زيادة ساعات عمل تشغيل الآبار الزراعية الحكومية ساعة يوميا لمدة شهر، وذلك استعدادًا لموسم حصاد القمح.

وأكد "منصور"، أن هذه الزيادة يجرى إضافتها كل عام قبل الأيام الأخيرة من موسم الحصاد، لدعم نمو المحصول فى ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف "منصور"، أنه جارى وضع حل جذرى لمشكلة زحف الرمال على بئر عين رماح بالمركز، كما يجرى خلال الفترة القليلة المقبلة تشغيل الورشة الميكانيكية بمركز باريس، لخدمة مزارعى المركز وقراه.