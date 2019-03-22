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دواوين الوزارات.. التعليم تنشر فيديو يوضح طريقة أداء الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

الجمعة، 22 مارس 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. التعليم تنشر فيديو يوضح طريقة أداء الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
إعداد – على عبد الرحمن
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

 وزيرة الصحة: قرعة علنية لاختيار 10 سيدات ممن قاربن على سن المعاش لبعثة الحج

 

وزارة التموين:

 وزارة التموين تعلن اليوم آخر موعد للأوكازيون الشتوى

 

وزارة الرى:

وزير الرى يشارك فى احتفالات جنوب سيناء بالذكرى 31 لرفع العلم على طابا

 

وزارة التضامن الاجتماعى:

غادة والى: 12 ألف مريض إدمان تلقوا خدمات العلاج خلال 75 يوما

 

وزارة الأوقاف:

الأوقاف: افتتاح خمسة مساجد بجنوب سيناء بمناسبة ذكرى استرداد طابا

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تنشر فيديو يوضح طريقة أداء الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

 

وزارة النقل:

وزير النقل يناقش إصلاح 91 جرارا وشراء جديدة للسكة الحديد

 

وزارة الزراعة:

"الدنيا ربيع والجو بديع".. 3 وزراء فى افتتاح معرض زهور الربيع فى حديقة الأورمان.. وزير الزراعة: نستهدف مليون زائر.. ونسعى لتطوير لنباتات الزينة.. وخبير نباتات: أسعار الزهور تبدأ من 3 جنيهات حتى 15 ألف

 

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى: الجامعات الجديدة متاحة للجميع وغير مقتصرة على فئة معينة

 

وزارة الكهرباء:

 وزير الكهرباء يجتمع بقيادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية

 

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: المنع 3 سنوات من دخول المملكة عقوبة مخالفى تأشيرة السعودية


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