حالة الطقس اليوم الجمعة 22/3/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحه البحريه هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة ، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل.

ويكون الطقس ربيعياً لطيف، مع ظهور بعض السحب المنخفضة مع احتمال هطول أمطار متفرقة في شمال وأجزاء من وسط المملكة، ولا يستبعد ظهور السحب الركامية فترة العصر شرق المملكة مع احتمال هطول زخات رعدية بمشيئة الله في تلك المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة، وجنوبية شرقية مثيرة للغبار الخفيف شرق المملكة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح : شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر : 21 درجة مئوية

ليلاً

تنخفض درجات الحرارة بالمقارنة عما ستكون عليه في الليالي السابقة.

ويستمر ظهور السحب الركامية شرق المملكة، مع احتمال هطول زخات رعدية في تلك المناطق.

كما ويطرأ ارتفاع ملحوظ على نسب الرطوبة بحيث يتحول الطقس ليُصبح بارداً نسبياً و رطباً في مناطق واسعة.

ويحتمل تشكل الضباب في مناطق السهول الشرقية وبعض المُرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.