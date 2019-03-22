video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم الإسماعيلية": استمرار تسليم شرائح التابلت بالمدارس اليوم وغدًا

الجمعة، 22 مارس 2019 01:12 م
"تعليم الإسماعيلية": استمرار تسليم شرائح التابلت بالمدارس اليوم وغدًا تسليم شريحة التابلت
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
إضافة تعليق

قرر الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، استمرار تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددًا على مديرى المدارس التى يتم تسليم شرائح البيانات بها للطلاب والمعلمين بعدم إغلاق المدارس بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حتى يتم التأكد من أن جميع الطلاب والمعلمين استلموا شرائح البيانات الخاصة بهم مع اعتبار أن يومى الجمعة والسبت أيام عمل فعلية، وذلك لحين الانتهاء من توزيع شرائح البيانات.

وشدد "خلف"، على ضرورة التواصل مع أولياء الأمور من خلال وسائل التواصل المختلفة، مثل صفحات المدارس إلى جانب مجالس الأمناء بسرعة تسلم الطلاب الشرائح، مشيرًا إلى أنه سيتسلم تقريرا يوميا بما تم الانتهاء من توزيعه.

يذكر أن مدارس الإسماعيلية بدأت تسليم شرائح الـ sim منذ بداية الموعد المحدد لها وهو الاثنين الماضى لـ46 مدرسة على مستوى الإدارات الثمانية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم: شريحة التابلت بـ5 جنيهات.. وتعاقد على 11 آلف شاشة للفصول

الدكتور خالد قبيصى

تعليم الاسماعيليه

تابلت الثانويه العامه

شريحه تابلت الثانويه العامه

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة