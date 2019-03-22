"تعليم الإسماعيلية": استمرار تسليم شرائح التابلت بالمدارس اليوم وغدًا

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

قرر الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، استمرار تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددًا على مديرى المدارس التى يتم تسليم شرائح البيانات بها للطلاب والمعلمين بعدم إغلاق المدارس بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حتى يتم التأكد من أن جميع الطلاب والمعلمين استلموا شرائح البيانات الخاصة بهم مع اعتبار أن يومى الجمعة والسبت أيام عمل فعلية، وذلك لحين الانتهاء من توزيع شرائح البيانات.

وشدد "خلف"، على ضرورة التواصل مع أولياء الأمور من خلال وسائل التواصل المختلفة، مثل صفحات المدارس إلى جانب مجالس الأمناء بسرعة تسلم الطلاب الشرائح، مشيرًا إلى أنه سيتسلم تقريرا يوميا بما تم الانتهاء من توزيعه.

يذكر أن مدارس الإسماعيلية بدأت تسليم شرائح الـ sim منذ بداية الموعد المحدد لها وهو الاثنين الماضى لـ46 مدرسة على مستوى الإدارات الثمانية.