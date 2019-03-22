تظاهرات فى عدد من المدن الألمانية ضد العنصرية والعداء للإسلام

برلين /أ ش أ/

اندلعت تظاهرات فى كافة المدن الألمانية، الخميس، متزامنة مع اليوم الدولى للتغلب على التمييز العنصري.

وقد خيمت أحداث نيوزيلندا على كافة التظاهرات فى برلين وميونخ وهامبورج ودسلدورف وكولون وغيرها تنديدا بالعداء للإسلام والأجانب، مطالبة بضرورة مكافحة العنصرية والتمييز ضد الإسلام.

وكانت مفوضة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الألمانية بيريل كوفلر، قالت فى وقت سابق اليوم ، " إننا نحتفل بالذكرى 50 لليوم الدولى للقضاء على التمييز العنصرى ، وإن القانون يحظر أى تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومى أو الجنس ، وإن 179 دولة حتى الآن انضمت للاحتفال بهذا اليوم".

من جانبه، رحب المجلس المركزى للمسلمين بألمانيا بحديث وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر عن ترتيبات بشأن السياسة الأمنية للمساجد ، ورغم نفى زيهوفر وجود مناخ معاد للإسلام بألمانيا ، يرى الوزير أن المساجد أيضا قد تكون هدفا للإرهاب.