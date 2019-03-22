تداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الجمعة 21 سفينة.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينة حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات وخروج 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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