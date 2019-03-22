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تداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

الجمعة، 22 مارس 2019 02:23 م
تداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الجمعة 21 سفينة.

 

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينة حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات وخروج 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

 

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


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