تداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الجمعة 21 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينة حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات وخروج 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.