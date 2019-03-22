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الجمعة، 22 مارس 2019 01:27 ص
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تحصين 285 ألف رأس ماشية وضبط 5 أطنان أسماك ودواجن غير صالحه بكفر الشيخ

الجمعة، 22 مارس 2019 12:27 ص
تحصين 285 ألف رأس ماشية وضبط 5 أطنان أسماك ودواجن غير صالحه بكفر الشيخ تحصين مواشى - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن المديرية تمكنت من تحصين 285 ألف و15 رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة من مرض الحمى القلاعية والوداى المتصدع، مؤكداً أن الحملات تمكنت من تحصين كافة الماشية من أبقار وجاموس بالمحافظة، وكذلك الماشية التى وردت من المحافظات الأخرى،تم تحصينها بالأكمنة، من خلال لجان تمركزت بالمداخل.

وأضاف إسماعيل لـ"اليوم السابع" ،تمكنت حملة مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مباحث التموين،من ضبط 5 أطنان أسماك مثلجة ،ودواجن مذبوحه بمحال ، وبمجزر خاص، بمراكز بيلا والحامول وفوة ودسوق، كما تمكنت الحملة من ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة المختصة.


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