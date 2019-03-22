بعد توقف 21 سنة.. محافظ أسيوط: بدء عمليات تجارب محطات الصرف بمنفلوط لتشغيلها

أسيوط هيثم البدرى

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عن بدء عمليات تجارب محطتى رفع الصرف الصحى بمدينة منفلوط تمهيدًا لتشغيلها خلال الفترة المقبلة.

وقال المحافظ، إن مشروع الصرف الصحى بمنفلوط تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 400 مليون جنيه، وتم الانتهاء من معظم الأعمال الخاصة به بعد توقف دام أكثر من 21 عامًا ويتكون من محطة معالجة رئيسية بطاقة 38 ألف متر مكعب يوميًا بالإضافة إلى محطتى رفع فى مدينة منفلوط الأولى محطة الرفع الرئيسية بمنطقة جمريس والثانية محطة الرفع الفرعية بمنطقة الحما، كما يتكون من شبكات انحدار لجمع المياه من المنازل بأقطار مختلفة، تبدأ من 150 مم وحتى 1000 مم بأطوال إجمالية تصل إلى 45 كم.

وأوضح عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز منفلوط، أنه تم بدء عمليات التجارب لمحطتى رفع الصرف الصحى بجمريس والحما، تمهيدًا لتشغيلها خلال الفترة القادمة، بناءً على تعليمات محافظ أسيوط الذى شدد على الانتهاء من المشروع وتشغيله وإتاحته أمام المواطنين وتسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى للاستفادة منه بشكل كامل.

يذكر أن مشروع الصرف الصحى بمنفلوط قد بدأ العمل به منذ عام 1997 إلا أن تنفيذ المشروع تعثر وتم إيقاف العمل به لعدة سنوات نظرا لاعتراض بعض الأهالى على مرور مواسير الصرف الصحى فى أراضيهم وتم إنهاء المشكلة والاتفاق معهم على تركيب خط الطرد الرئيسى واستكمال الأعمال الإنشائية للمشروع.



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صرف صحي منفلوط (3)



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صرف صحي منفلوط (8)



صرف صحي منفلوط (9)



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صرف صحي منفلوط (12)



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