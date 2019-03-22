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انطلاق فعاليات الأسبوع المائى بمدينة أرمنت فى الأقصر وكفر سعد بدمياط

الجمعة، 22 مارس 2019 01:37 م
انطلاق فعاليات الأسبوع المائى بمدينة أرمنت فى الأقصر وكفر سعد بدمياط جانب من فعاليات الحملة
الأقصر - أحمد مرعى - دمياط - معتز الشربينى
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انطلقت بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات حملة "الأسبوع المائى" التى تقام بمدينة أرمنت وعدد من المؤسسات والهيئات بمخلتف مدن وقرى المحافظة، وذلك من يوم 22 وحتى 28 مارس الجارى، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن جانبه دعى الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل مديرية الأوقاف بالأقصر، جموع المشايخ والعلماء بتنفيذ توجيهات الوزارة والبدء بخطبة صلاة الجمعة، لنشر فكر ترشيد استهلاك المياه وبضرورة العمل جنبا إلى جنب مع شركة مياه الأقصر.

وتحدث إمام وخطيب مسجد مصانع سكر أرمنت الشيخ فراج يعقوب، فى خطبة الجمعة اليوم، عن ضرورة الترشيد وأتى بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التى تحث على ضرورة ترشيد مياه الشرب مع بدء فعاليات حملة (كل نقطة بتفرق) بالأسبوع المائى المقام بجميع محافظات الجمهورية.

كما انطلقت اليوم فاعليات الأسبوع المائى بمحافظة دمياط، من داخل كنيسة مار جرجس بقريه المهندسين مركز كفر سعد، والتى استهدفت عدد من الحضور للتعريف بأهمية المياه وطرق ترشيدها وعمل ورشة تعليم سباكة تحت عنوان "كل نقطة بتفرق".

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبرعاية المهندس محمد بدوى عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

يذكر أن الأسبوع المائى يحتوى على عدة أنشطة توعوية تشمل: "أنشطة رياضية للشباب، ورش سباكة للسيدات، حملات طرق أبواب، استطلاعات رأى للمواطنين، ندوات، مركز خدمة عملاء متنقل، سيارة معمل مزودة بأحدث الأجهزة، رحلات تعريفية لطلاب المدارس لمحطات المياه، ندوات تثقيفية بدور العبادة الإسلامية والمسيحية؛ لتوعية أبناء القرية بقضايا المياه وكيفية الحفاظ على المياه المهدرة، بالإضافة إلى تقديم خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجانًا للمواطنين".


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