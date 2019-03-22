اليمن والولايات المتحدة يبحثان دعم التعاون المشترك فى المجال الأمنى

عدن أ ش أ

بحث وزير الداخلية اليمنى، أحمد الميسرى، الخميس، مع السفير الأمريكى لدى اليمن، ماثيو تولر، علاقاتهما فى المجال الأمنى.

وناقش اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، تفعيل مستوى التعاون المشترك بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها لاسيما فى الجانب الأمنى ومكافحة الإرهاب.

وأشار الوزير اليمنى إلى ضرورة تواصل تقديم المزيد من الدعم للأجهزة الأمنية لمواصلة جهودها فى تثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتأهيل وتدريب كوادرها لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية الأمنية، مؤكدًا حرص حكومة بلاده على تعزيز الجانب الأمنى فى المناطق المحررة ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية.