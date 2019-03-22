القوى العاملة: توفير 130 فرصة عمل براتب 2500 جنيه بالإسماعيلية

تستكمل مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بعد غد الأحد، المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة ضابط أمن بكبرى الشركات بالمحافظة، براتب 2500 جنيه شهريًا.

وقال سعفان، فى بيان اليوم، إنه فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى توفير "حياة كريمة" بتوفير فرص عمل كريمة للشباب، فقد قامت المديرية بتوفير 130 فرصة عمل على وظيفة ضابط أمن للعمل 8 ساعات يوميا فضلا عن التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، والراحات الأسبوعية والإجازات الرسمية .

وأوضح ياسر سعيد، مدير المديرية أنه تقدم للاختبارات فى اليوم الأول 63 شابا وتم التعاقد مع عدد منهم وتوقيع الكشف الطبى عليهم بمستشفى الإسماعيلية، وتوجيه عدد أخر لاستكمال مصوغات تعيينهم تمهيدًا لإنهاء إجراءات التعاقد معهم.