القبض على المتهمين بقتل طالب فى الخصوص

القليوبية نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط المتهمين بقتل طالب الخصوص إثر إصابته بجرح وخذي بالفخذ الأيسر لتعديه عليه بسلاح أبيض.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص بشأن المحضر رقم 9472 جنح قسم الخصوص لسنة 2019 بشأن وفاة "ا م ح" 18 سنة طالب ومقيم بجوار موقف الاتوبيس، اثر اصابته بجرح وخذي بالفخذ الأيسر .

ومن خلال الملاحقات الأمنية للمتهمين الهاربين "ف ح ج"، و"ع ص م" وشهرته "كشرى"، فقد تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وقرر الأخير قيامه بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض مطواة وإحداث إصابته التي أودت بحياته وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم عقب الواقعة، وتحرر عن تلك الإجراءات محضر ملحق بالمحضر الأصلى، وجارى العرض على النيابة العامة .