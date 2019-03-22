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العربية للتصنيع تبحث مع شركة نمساوية توطين صناعة طلمبات المياه

الجمعة، 22 مارس 2019 11:08 ص
العربية للتصنيع تبحث مع شركة نمساوية توطين صناعة طلمبات المياه الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى
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أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية دعم كافة مُجهودات الدولة لتعميق التصنيع المحلى، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لزيادة نسب المكون المحلى والقيمة المُضافة للصناعة المصرية .

 

جاء هذا خلال زيارة شركة أندريتز Andritz النمساوية، لبحث التعاون ونقل وتوطين التكنولوجيا فى مجال طلمبات المياه.

 

فى هذا الصدد أكد "التراس" على أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة بما يدعم مشروعات التنمية الشاملة، مشيرا إلى بحث إنشاء مصنع لطلمبات المياه بمصر بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب وشركة أندريتز العالمية.

 

وأعرب "التراس" عن اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات مع الخبرات العالمية، مُضيفا أن التعاون مع الشركة النمساوية يتضمن نقل الخبرة الفنيةوتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلى وتدريب الكوادر البشرية, خاصة فى ظل المُستوى المُتميز والزخم القوى الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا.

 

من جانبها , أعربت شركة أندريتز Andritz النمساوية عن تقديرها لهذا التعاون وإنها خُطوة رائدة لمصر وللمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتى تأتى فى إطار إهتمام العديد من كبرى الشركات النمساوية بالتعاون مع مصر، نظراً للثقة الكاملة فى القيادة المصرية والمناخ الآمن والجاذبللإستثمارات .

 

وأكد مسئولو الشركة النمساوية على رغبتهم لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى العديد من مجالات الصناعة الداعمة لخطط التنمية الشاملة بمصر .


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