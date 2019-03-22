السيطرة على حريق شب داخل شونة لتجميع الأقطان وإعادة تصنيعها بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشبَّ بشونة لتجميع الأقطان وإعادة تصنيعها بمنطقة أرض الفدان التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بشونة لتجميع الأقطان وإعادة تصنيعها بمنطقة "أرض الفدان" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدينة بالشرقية، بإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح.

بالفحص تبين نشوب الحريق بشونة مُقامة على مساحة 250 مترًا، فيما أتت النيران على أغلب محتوياتها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.