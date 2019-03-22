الزينى: انخفاض أسعار مواد البناء بسبب تراجع الدولا سيظهر خلال 3 شهور

كتبت – منى ضياء

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد لبناء بغرفة القاهرة التجارية، أنه ليس من المتوقع انخفاض أسعار الحديد بالسوق نتيجة انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه على مدار الأيام الماضية، متوقعا استمرار استقرار الأسعار حتى نهاية شهر رمضان.

وأوضح الزينى لـ" اليوم السابع"، أن المصانع لديها مخزون من البيليت والخرودة، ولا يتم التعاقد على استيرادها بشكل يومى ولكن يتم هذا بعقود تمتد لثلاثة أشهر، وبالتالى ليس من المتوقع حدوث تأثير من هذا الانخفاض على أسعار السوق فى الوقت الحالى.

وأشار الزينى إلى ان قرار وزير التجارة والصناعة الصادر مطلع الشهر الجارى بقصر استيراد البيليت على المصانع المرخصة ووفقا للكميات المرخص بها، منع قيام المستوردين والتجار باستيراد البيليت ودرفلته لدى المصانع، وهو ما يسهم بدوره فى تقليل إمكانية حدوث خفض فى الأسعار إذا ما استمر تراجع الدولار.

وتتراوح أسعار الحديد بالسوق ما بين 10.900 ألف جنيها للطن لأقل سعر و11.600 ألف جنيها لأعلى سعر تسليم أرض المصنع.

وفقد الدولار 23 قرشا أمام الجنيه خلال العشرين يوما الماضية، ليسجل الخميس 17.23 جنيها للشراء، و17.35 جنيها للبيع وفقا للسعر المعلن بالبنك المركزى بنهاية تعاملات اليوم.