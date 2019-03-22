video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 07:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الزينى: انخفاض أسعار مواد البناء بسبب تراجع الدولار سيظهر خلال 3 شهور

الجمعة، 22 مارس 2019 06:00 ص
الزينى: انخفاض أسعار مواد البناء بسبب تراجع الدولار سيظهر خلال 3 شهور أحمد الزينى رئيس شعبة مواد لبناء بغرفة القاهرة التجارية
كتبت – منى ضياء
إضافة تعليق

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد لبناء بغرفة القاهرة التجارية، أنه ليس من المتوقع انخفاض أسعار الحديد بالسوق نتيجة انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه على مدار الأيام الماضية، متوقعا استمرار استقرار الأسعار حتى نهاية شهر رمضان.

 

وأوضح الزينى لـ" اليوم السابع"، أن المصانع لديها مخزون من البيليت والخرودة، ولا يتم التعاقد على استيرادها بشكل يومى ولكن يتم هذا بعقود تمتد لثلاثة أشهر، وبالتالى ليس من المتوقع حدوث تأثير من هذا الانخفاض على أسعار السوق فى الوقت الحالى.

 

وأشار الزينى إلى ان قرار وزير التجارة والصناعة الصادر مطلع الشهر الجارى بقصر استيراد البيليت على المصانع المرخصة ووفقا للكميات المرخص بها، منع قيام المستوردين والتجار باستيراد البيليت ودرفلته لدى المصانع، وهو ما يسهم بدوره فى تقليل إمكانية حدوث خفض فى الأسعار إذا ما استمر تراجع الدولار.

 

وتتراوح أسعار الحديد بالسوق ما بين 10.900 ألف جنيها للطن لأقل سعر و11.600 ألف جنيها لأعلى سعر تسليم أرض المصنع.

 

وفقد الدولار 23 قرشا أمام الجنيه خلال العشرين يوما الماضية، ليسجل الخميس 17.23 جنيها للشراء، و17.35 جنيها للبيع وفقا للسعر المعلن بالبنك المركزى بنهاية تعاملات اليوم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 3 مارس 2019

اخبار الاقتصاد

اسعار الحديد

الدولار

انخفاض الدولار




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة