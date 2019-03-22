"الزراعة" تنصح مزارعى العنب تطبيق برنامج المكافحة للمحصول لزيادة الإنتاج

واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف حملاتها الارشادية والتوصيات الفنية الخاصة بزراعات أشجار العنب لزيادة الإنتاج المحلى والتصديرى ومكافحة الآفات وأمراض المحصول خلال الفترة الحالية .

ونصح تقرير المحاصيل البستانية، مزراعى الغنب على تطبيق برنامج المكافحة، المقاومة الوقائية لمرض البياض الدقيقى عند وصول الأفرع الحديثة إلى طول 25 سم³ فى المتوسط وذلك بالرش باى المبيدات الموصى بها عند ظهور الإصابة ويمكن استخدام المبيدات الجهازية .

وقال تقرير المحاصيل البستانية ،أنه يتم مكافحة البياض الدقيقى والبياض الزغبى بمبيد الردوميل بمعدل 1 جم / لتر ماء + 2/1 سم³مادة ناشرة / لتر ماء ،و مكافحة المن والتربس والجاسيد "نطاط الورق" والالتزام بتوصيات المكافحة بوزارة الزراعة، بالإضافة الى تركيب مصيدة الفرمون الخاصة بدودة ثمار العنب على ارتفاع 50 سم³ من سطح الارض وبمعدل 1 مصيدة / ف، فى حالة وجود اصابة النيماتودا يتم المكافحة بالمبيد الموصى به .

وتابع التقرير، إن من أهم العمليات الجيدة فى زراعات العنب رش العنب الفليم والسوبريور باستخدام أقراص الجبرلين عند وصول العناقيد لحوالى 7ـ 10 سم³ طول ووصول حبة العنب إلى 4 ملى ميكرون بتركيز 20 جزء فى المليون (قرص / 100 لتر ماء ) ويتم تكرار هذه الرشة بعد حوالى 10 أيام من الرشة الأولى، ويتم إضافة مادة ناشرة بمعدل 2/1 سم³ توب فيلم /لتر ماء، يتم رش أى مركب لتثبيت العقد مثل الاميكتون "مصدر للاكسين" بمعدل 250 جم لكل 100 لتر ماء.

وشدد التقرير، على إجراء بعض معاملات التقليم الصيفى مثل إزالة بعض الأفرع النامية من البراعم الكامنة فى الخشب القديم وعند خروج فرعان من عين واحدة يزال الفرع الأقل نموا، يتم فحص المحلاق القريب من العنقود حتى لا يسبب فى اختناق العنقود، خف العناقيد خصوصا صغيرة الحجم لتفادى ظاهرة زيادة الحمل، الاستمرار فى زراعة شتلات العنب حتى النصف الأول من هذا الشهر بشرط عدم خروج العيون، رى الشتلات الصغيرة وإضافة الخرطوم بجوار كل شتلة، تربيط لفروع الأشجار على الخشب ورفعها على السلك بالبلاستيك، التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة، إزالة السرطانات من على الجذوع.

وعن طرق التسميد: أشجار العنب التى تروى بالتنقيط، الرية الأولى: يضاف 2 كجم سلفات نشادر، الرية الثانية : يضاف 2 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19، الرية الثالثة : يضاف 2 كجم سلفات بوتاسيوم، الرية الرابعة : يضاف 2 لتر حامض امينى للفدان مدة شهر، يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر ،يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 2 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم، بالإضافة الى تطبيق برنامج الرى يتم الرى اليومى كما يأتى : 30 دقيقة رى بدون تسميد و20 دقيقة رى بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.