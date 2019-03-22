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الجمعة، 22 مارس 2019 06:00 ص
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الحاجة ماجدة : كنت بذاكر لأولادى على لمبة الجاز وربيت دكتور و مهندس و محامى

الجمعة، 22 مارس 2019 06:00 ص
الحاجة ماجدة : كنت بذاكر لأولادى على لمبة الجاز وربيت دكتور و مهندس و محامى الحاجة ماجدة
الشرقية – إيمان مهنى
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استحقت لقب الأم المثالية عن جدارة ، فهى كافحت طوال عمرها بجوار زوجها يد بيدا متحملة الظروف المادية  و  بعدها فترة مرضه و اكملت رسالته بعد وفاته بتريبة ثلاثة أبناء و تزوجهم  دون مساعدة احد ، أنها ماجدة  محمد عبدالهادى  قرية الشوبك بمركز الزقازيق محافظة الشرقية  .

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و التقى "اليوم السابع" بالحاجة ماجدة 59 عام ، موظفة ، و التى أكدت تزوجت زوجى كنت شابة صغيره وهو كان يعمل مدرس ، عشنا فى بيت عائلته لسنوات قليلة أنجبت نجلى الأول  الدكتور احمد و الثانى المهندس محمد و الذى وقتها عمرة شهور ، و قرر زوجى ترك منزل العيله  الضيق و توفير مكان يسعنا ، وكنا موظفان لا نملك غير رواتبنا ، بعت شكبتى على مبلغ بسيط مدبر و اشترى قطعة ارض كانت على أطراف القرية وقتها و تم بناءها  ولم نستطع صب السقف و قمنا بتعريشة  .

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وعن هذه الفترة الصعبة  تقول الأم ، زوجى كان مدير للمدرسة فى القرية و كنا نعيش على لمبة الجاز لان المنزل فى منطقة متطرفة لا يوجد مرافق ، كنت و نجلى  نحمل الجراكن لمسافات طويلة يوميا  لنعود بالمياه من اجل الطبخ و قضاء احتياجات المنزل ،  و أنجبت نجلى الثالث المحامى  محمود  فى هذا المنزل البسيط ، مضيفا أن زوجى كان لدية أعاقة بسيطة فى قدمه ، فكنت أحمل المتاعب واحمل الأطفال لتوصيلهم للمدرسة و عودتهم    من اجل أن لا أشعرة باى فرق ، فهو كان إنسان طيب و حنون و طوال سنوات زوجنا كان لى السند و الظهر .

 

و تكمل الأم الحنون  و هى تنزرف الدموع من عينها ،  فى الليل كان أولادى كان يرجعون دروسهم على لمبة الجاز ، ظلنا على هذا قرابة 10 سنوات ، حتى دخلت المرافق المنطقة التى كنا نسكنها ،  الا أن الفرحة لم تكمل و بدأ زوجى يمرض بالفشل الكلوى ظل لسنوات يعانى وقتها كان نجلى أحمد فى كلية الصيدلة ، و محمد كلية الهندسة ،  محمود كان طفل صغير و اللذين  ساعدونى فى رعاية والدهم حتى توفاه الله و استكمل أولادى المسيرة .

تؤكد الحاجة ماجدة الحمد لله لقد بارك الله فى تعبى  و عوضنى بالأبناء البارين،  الدكتور احمد أصبح مدير معامل فى شركة أدوية ، و المهندس محمد مدير فى شركة بالخليج و الأستاذ محمود يعمل بالمحاماة ، و ساعدونى فى بناء المنزل و تخصيص لكل واحد منه شقة فيه ، زوجاتهم هم مثل بناتى يقومون برعاتى .

 


 
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