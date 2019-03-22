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"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى

الجمعة، 22 مارس 2019 07:12 م
"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 4.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 333 مليون جنيه، تلتها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 64.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 265.7 مليون جنيه.
   
وجاءت فى المركز الثالث "القابضة المصرية الكويتة" بحجم تداول بلغ 9.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 257.5 مليون جنيه، تلتها "المصرية الدوائية للصناعات الدوائية-ايبيكو" بحجم تداول 3.4 مليون ورقة وبقيمة تداول 240 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 237.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 158.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس جاء "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 8.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 150.4 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 54.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 148.9 مليون جنيه، ثم "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول 31.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 140.6 مليون جنيه، وفى التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 5.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 140.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 6.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 113.4 مليون جنيه.
 

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"البنك التجارى" يتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى

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