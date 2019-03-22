الرئيسية أخبار عالمية الاتحاد الأوروبى: لا يمكن التفاوض مجددا على اتفاق انسحاب بريطانيا الجمعة، 22 مارس 2019 12:44 ص تريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا (رويترز) إضافة تعليق أعلن الاتحاد الأوروبى، أنه لا يمكن التفاوض مجددا على اتفاق انسحاب بريطانيا . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. تيريزا ماى: لست مستعدة لتأجيل البريكست لما بعد 30 يونيو الاتحاد الأوروبى انسحاب بريطانيا بريطانيا البريكست استعدادا لشهر رمضان ..الحكومة تعلن صرف الأرز على بطاقات التموين اعتباراً من إبريل ..و مدبولى يطلب عرض خطة تنفيذية بأماكن منافذ وشوادر بيع السلع الأساسية: "عاوزين نوصل لأبعد عزبة ونجع" على مستوى الجمهورية السيسى ينتصر لأصحاب المعاشات.. الرئيس يوجه الحكومة بسحب استشكالها على حكم ضم علاوات المعاش.. ويكلف "المالية" برد المديونيات لصندوق المعاشات.. ويستعرض خطوات هامة لإصلاح منظومة الأجور.. والشعب يجنى ثمار الإصلاح "وزيرات لكن أمهات " ..8 وزيرات فى حكومة "مدبولى " ملف خاص لـ " مجلة 7 أيام " فيديو.. مسئولون عراقيون يكشفون سبب غرق عبارة الموصل بحضور وزير الآثار..سفير مصر فى باريس يفتتح "بازار خير" الحكومة السودانية تؤكد الالتزام بالبروتوكول الموقع مع مصر بشأن معبر أشكيت لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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