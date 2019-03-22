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الجمعة، 22 مارس 2019 10:36 م
خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 22 مارس 2019 09:04 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الداخلية تعلن تكاليف حج القرعة لهذا العام 71 ألف جنيه.

1
 

الداخلية تعلن: تكاليف حج القرعة لهذا العام 71 ألف جنيه

2
 

شجاعة طفل مصرى تنقذ 51 طالبا فى ميلانو.. وإيطاليا تمنحه الجنسية لبطولته

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"الأعلى للإعلام": BBC تخالف المهنية.. وسنحقق فى توجيهها إهانة للشعب المصرى

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الخارجية: الجولان السورى أرض عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية

5
 

حبس رئيس حى وسط الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية رشوة

6
 

الذهب ينخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام

7
 

فيديو وصور.. نساء نيوزيلندا بالحجاب دعما للمسلمين فى بلادهن بعد مذبحة المسجدين

8
 

الأرصاد: طقس الغد دافىء على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 24 درجة

9
 

السويس بديل برج العرب للأهلى و الزمالك فى أفريقيا

10
 

فيديو.. الأهلى يستعد للزمالك بثنائية جمعة وشريف فى جمهورية شبين


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الجولان السورى

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