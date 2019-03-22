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اعتقال العشرات أثناء احتجاجات ضد تغيير اسم العاصمة بكازاخستان

الجمعة، 22 مارس 2019 11:05 ص
اعتقال العشرات أثناء احتجاجات ضد تغيير اسم العاصمة بكازاخستان شرطة كازاخستان
أ ش أ
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اعتقلت الشرطة فى كازاخستان اليوم الجمعة عشرات الأشخاص فى كل من "أستانا" و"آلما-أتا" خلال مظاهرات غير مصرح بها للمعارضة ، احتجاجا على تغيير اسم العاصمة الكازاخستانية والمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن المتظاهرين اختاروا المنطقة القريبة من المجمع التجارى "شاباجات" كمكان للتجمع فى أستانا، وأن الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين، الذين طالبوا بإصلاحات ديمقراطية واحتجوا أيضًا على إعادة تسمية العاصمة من أستانا إلى " نور سلطان" تخليدا لاسم أول رئيس للبلاد نور سلطان نزاربايف.

وأضاف "سبوتنيك" أن المتظاهرين فى مدينة آلما ــ أتا (العاصمة القديمة) أعلنوا عدم موافقتهم على تغيير اسم العاصمة، والتى تتم ، حسب رأيهم، دون مراعاة رأى مواطنى البلد.


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