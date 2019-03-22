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استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر علاج مريض على نفقة الدولة

الجمعة، 22 مارس 2019 10:21 ص
استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر علاج مريض على نفقة الدولة أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف
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استجابة لما نشر على موقع "اليوم السابع" تحت عنوان: "صور.. مريض نفسى يناشد محافظ سوهاج بعلاجه على نفقة الدولة ومساعدته مادياً"، قرر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج تكليف مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج ببحث الحالة، وتم انتقال فريق التدخل السريع والتنسيق مع رئيس الوحدة الاجتماعية لتسليم الحالة بطانية من وحدة شئون نجع طايع بمركز المراغة.

وتم التنسيق مع رئيس الوحدة لعمل بحث اجتماعى لحصول المريض على مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعى بسوهاج، وتم توجيه المريض إلى مستشفى سوهاج العام لإجراء الكشف الطبى عليه "لجنة ثلاثية" وصرف العلاج اللازم له على نفقة الدولة.


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