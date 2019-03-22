إضاءة قلعة صلاح الدين بطابا باللون الازرق احتفالا بيوم المياه العالمى غدًا

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عيد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم التنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على إضاءة قلعة صلاح الدين بطابا، باللون الأزرق فى الاحتفال باليوم العالمى للمياه، فى إشارة إلى قيمة ورمزية المياه .



وأضاف عبد العاطى، فى بيان اليوم، أنه بذلك سوف تنضم قلعة صلاح الدين بطابا لمنظومة الإضاءة باللون الأزرق لتقف جنبًا إلى جنب مع أهرامات الجيزة احتفالا بيوم المياه العالمى حيث نسقت وزارة الرى مع كلا من وزارتى قطاع الاعمال العام والآثار لإضاءة أهرامات الجيزة اللون الأزرق فى احتفالية الوزارة بيوم المياه العالمى والمقرر لها غدًا السبت.