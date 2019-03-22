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إصابة شخصين فى مشاجرة ببنها للخلاف على مبلغ مالى

الجمعة، 22 مارس 2019 01:51 م
إصابة شخصين فى مشاجرة ببنها للخلاف على مبلغ مالى اسعاف -ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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أصيب عاطل وحداد خلال مشاجرة لوجود خلافات مالية بينهما لكون الأول مدين للثانى بمبلغ مالى نظير عمل إصلاحات بمنزله فى بنها.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم شرطة ثان بنها من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية عزبة البرنس.

 

وانتقل المقدم أحمد سامى، رئيس وحدة مباحث القسم، وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "أ ج ع" 30 سنة عاطل مصاب جرح سطحى بالرأس، وطرف ثان "ع م م" 32 سنة حداد ومقيم عزبة أبو فرج ـ دائرة مركز بنها والسابق اتهامه فى قضية مخدرات مصاب جرح سطحى بالرأس، وذلك بسبب وجود خلافات ومعاملات مالية بينهما لكون الأول مدين للثانى بمبلغ مالى نظير عمل إصلاحات بمنزله، أثناء تقابلهما اليوم ومطالبة الثانى له بالمبلغ المالى حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وتشابك بالأيدى وتعدى كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث ما بهما من إصابات.

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الأول سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما وأقر الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع .

 

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1527 جنح قسم ثان بنها لسنة 2019 وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.


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