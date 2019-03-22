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أزمة فنزويلا تدخل مرحلة الاغتيالات.. والنظام يعلن تفكيك خلية سرية

الجمعة، 22 مارس 2019 11:06 ص
أزمة فنزويلا تدخل مرحلة الاغتيالات.. والنظام يعلن تفكيك خلية سرية شرطة فنزويلا ـ أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية إن السلطات الفنزويلية أعلنت تفكيكها لخلية إرهابية خططت لاغتيالات انتقائيه، ووفقا لوزير الداخلية والعدالة والسلام فى فنزويلا ، نيستور ريفيرول.

 

وقال الوزير بحسب القناة: "تلك الخلية كانت لديها خطط لزعزعة استقرار البلاد".

 

وأشارت القناة إلى أنه وفقا للتحقيقات التى أجرتها وكالات  الاستخبارات الفنزويلية ، فقد تم القبض على روبرتو أوجينيو ماريرو 49 عاما.

 

وأكد رويفيرول أن "ماريرو مسئول بشكل مباشر عن تنظيم هذه الجماعات الإجرامية الارهابية والذى استولى على مجموعة من أسلحة الحرب والنقد بعملات أجنبية".

 

بالإضافة إلى ذلك ، أشار إلى أنه فى مداهمة جرت فى مقر إقامته فى الساعات الأولى من يوم الأربعاء الماضى ، تم اعتقال المواطن لويس ألبرتو بايز سالازار ، 34 عامًا ، وكان مرافقة ماريرو.

 

جاء ذلك فى وقت دخلت فيه الأزمة الفنزويلية شهرها الثانى، منذ إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو تنصيب نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد، وعدم الاعتراف بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو.

 


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