وكيل زراعه الغربية يناقش توزيع المساحات المنزرعه بالأرز مع مديرى الإدارات

الغربية - مصطفى عادل

اكد المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية انه تم ابلاغ كل مركز بالمساحة المخصصه له مع التشديد على مراعاة العداله والدقة فى توزيع هذه المساحات ومراعاة شروط انطباق شروط الدورة على الأحواض.

واضاف خلال اجتماعه بمديرى مديرى الإدارات الزراعية ورؤساء اقسام الشئون الزراعية بالادارات الزراعية والاصلاح الزراعى لمناقشة توزيع المياه بخصوص مساحات الارز المصرح بزراعتها لعام2019 انه تم التنبية على الجمعيات بعمل كشوف للاسماء والتجميعات المنزرعه بالارز من أصل و صورتين واعتمادها واخطار الرى بها، مشيرا انة تم مراعاة قبول طلبات المواطنين والشكاوى سواء بادراج احواض او التضرر من ادراج اى احواض دون اخرى وبحثها وعمل معاينه لها من قبل الادارة التابعه .

وكشف انه سيتم مراعاة تخصيص مساحات للاصلاح بكل مركز ادارى طبقا للمنزرع وطبقا للدور مما سبق اتباعه والتنسيق مع جمعيات الاصلاح مشددا فى حالة عدم تنفيذ ماجاء بالاجتماع يكون مدير الادارة مسؤل مسؤلية كامله عن المركز وعن اى تقصير.