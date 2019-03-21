video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 10:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل زراعه الغربية يناقش توزيع المساحات المنزرعه بالأرز مع مديرى الإدارات

الخميس، 21 مارس 2019 09:06 م
وكيل زراعه الغربية يناقش توزيع المساحات المنزرعه بالأرز مع مديرى الإدارات زراعة الأرز - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق

اكد المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية انه تم ابلاغ كل مركز بالمساحة المخصصه له مع التشديد على مراعاة العداله والدقة فى توزيع هذه المساحات ومراعاة شروط انطباق شروط الدورة على الأحواض.

واضاف خلال اجتماعه بمديرى مديرى الإدارات الزراعية ورؤساء اقسام الشئون الزراعية بالادارات الزراعية والاصلاح الزراعى لمناقشة توزيع المياه بخصوص مساحات الارز المصرح بزراعتها لعام2019 انه تم التنبية على الجمعيات بعمل كشوف للاسماء والتجميعات المنزرعه بالارز من أصل و صورتين واعتمادها واخطار الرى بها، مشيرا انة تم مراعاة قبول طلبات المواطنين والشكاوى سواء بادراج احواض او التضرر من ادراج اى احواض دون اخرى وبحثها وعمل معاينه لها من قبل الادارة التابعه .

وكشف انه سيتم مراعاة تخصيص مساحات للاصلاح بكل مركز ادارى طبقا للمنزرع وطبقا للدور مما سبق اتباعه والتنسيق مع جمعيات الاصلاح  مشددا فى حالة عدم تنفيذ ماجاء بالاجتماع يكون مدير الادارة مسؤل مسؤلية كامله عن المركز وعن اى تقصير.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل زراعة الغربية يؤكد انتهاء زراعة المحاصيل الشتوية وتوزيع 69 ألف طن أسمدة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

وكيل زراعه الغربيه




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة