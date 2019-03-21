وكيل التعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات احتفالا بعيد الأم.. "صور"

القليوبية إبراهيم سالم

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الإسلام أعلى قيمة الوالدين وأمر ببرهما وطاعتهما والرحمة بهما، قائلا "إن الله تعالى أوصى بالوالدين خيراً في عدة مواضع من كتابه الكريم، وقرن هذه الوصية بالأمر بعبادته والنهي عن الشرك به، وخص الأم بالذكر في بعض هذه الوصايا تذكيراً بما كابدته من مشقة وعناء".

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال قيامه بتقديم باقات الورود لجميع العاملات بالديوان في مختلف الإدارات احتفالا بعيد الأم واستقباله لهن بمدخل ديوان عام المديرية أن الإسلام أولى الوالدين عناية بالغة، وحض الأبناء على حسن معاملتهما وألزمهم بالبر بهما وطاعتهما، وفعل كل ما يرضيهما، إذ إن برهما حق واجب .

وأضاف، أن الاحتفال بقيمة الأم لا يمكن اختصاره في يوم واحد، وأن نمنحها هديّة يتيمة خلال هذا اليوم، لأن تكريم الأم يمتد على مساحة وجودها في حياتنا وبعد مماتها، فالأم لها دور فعّال ومؤثر في بناء الأمة ورفع شأن المجتمع وتطوير المجتمع وبناؤه فكريًا وأخلاقيًا من خلال تربية الأبناء وتوجيههم إلى الأخلاقيات الإيجابية».

ووجهت العاملات الشكر لوكيل الوزارة، قائلات له "شكرا على لمستك وانسانيتك الجميلة – زرعت بذرة في الحياة الاجتماعية والعملية للعاملين نتمنى استمرارها".