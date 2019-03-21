video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل التعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات احتفالا بعيد الأم.. "صور"

الخميس، 21 مارس 2019 11:43 ص
وكيل التعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات احتفالا بعيد الأم.. "صور" مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الإسلام أعلى قيمة الوالدين وأمر ببرهما وطاعتهما والرحمة بهما،  قائلا "إن الله تعالى أوصى بالوالدين خيراً في عدة مواضع من كتابه الكريم، وقرن هذه الوصية بالأمر بعبادته والنهي عن الشرك به، وخص الأم بالذكر في بعض هذه الوصايا تذكيراً بما كابدته من مشقة وعناء".
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال قيامه بتقديم باقات الورود  لجميع العاملات بالديوان في مختلف الإدارات احتفالا بعيد الأم واستقباله لهن  بمدخل ديوان عام  المديرية أن الإسلام أولى الوالدين عناية بالغة، وحض الأبناء على حسن معاملتهما وألزمهم بالبر بهما وطاعتهما، وفعل كل ما يرضيهما، إذ إن برهما حق واجب .
 
وأضاف، أن الاحتفال بقيمة الأم لا يمكن اختصاره في يوم واحد، وأن نمنحها هديّة يتيمة خلال هذا اليوم، لأن تكريم الأم يمتد على مساحة وجودها في حياتنا وبعد مماتها، فالأم لها دور فعّال ومؤثر في بناء الأمة ورفع شأن المجتمع وتطوير المجتمع وبناؤه فكريًا وأخلاقيًا من خلال تربية الأبناء وتوجيههم إلى الأخلاقيات الإيجابية».
 
ووجهت العاملات الشكر لوكيل الوزارة، قائلات له "شكرا على لمستك وانسانيتك الجميلة – زرعت بذرة في الحياة الاجتماعية والعملية للعاملين نتمنى استمرارها".
 
مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (1)
مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (1)

مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (2)
مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (2)

مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (3)
مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (3)

مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (4)
مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (4)

مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (5)
مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (5)

مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (6)
مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (6)

مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (7)
مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (7)

مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (8)
مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (8)

مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (9)
مدير تعليم بالقليوبية يقدم باقات الورود للأمهات بالديوان (9)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

احتفالية بمناسبة "عيد الأم" فى قصر الأمير بشتاك بشارع المعز

اخبار القليوبية

اخبار مصر

تعليم القليوبية

عيد الأم

التربية والتعليم بالقليوبية

ورود




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة