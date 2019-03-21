وكيل البرلمان: جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية بناءة

كتب محمود حسين

وصف السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، اجتماعات وجلسات الاستماع والحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية الجديدة التى تعقد فى البرلمان بالبناءة، وأنها خلقت حراكا سياسيا جيدا بين كل أطياف المجتمع المصرى.

وقال الشريف، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، على هامش جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم، إن البرلمان بوصفه صوت الشعب ونوابه هم نواب الشعب، احتضن الجميع واستمع إلى كل الرؤى والإسهامات من عدد كبير من طوائف الشعب المصري سواء القضاة أو الشخصيات العامة والاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري، وجميع الإسهامات كانت بناءة ورسخت لقيم المشاركة في وضع وتعديل الدستور بهدف بناء دولة حديثة قادرة علي التقدم والإزدهار .

ولفت الشريف إلي أن التعديلات الدستورية الجديدة تهدف إلي خلق مناخ تشريعي جيد يتناسب مع حجم التحديات والإنجازات التى تقوم بها الدولة وتساعد في استقرار البلاد ودعم مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أدار جلسات الحوار بأسلوب بارع وسمح للجميع بإبداء رأيه في التعديلات مع الوعد بأخذ كل الإسهامات في عين الاعتبار أثناء مناقشة التعديلات أمام الجلسة العامة، وأن كل الإسهامات من كافة الأطياف هى محل اعتبار.