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وفد اتحاد الصناعات يزور إنجلترا للاطلاع على تجربة الاقتصاد الإبداعى

الخميس، 21 مارس 2019 07:30 م
وفد اتحاد الصناعات يزور إنجلترا للاطلاع على تجربة الاقتصاد الإبداعى وفد اتحاد الصناعات يشارك في زيارة ميدانية بإنجلترا
كتبت- منى ضياء
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 يشارك اتحاد الصناعات المصرية في الزيارة الدراسية الميدانية التي ينظمها المجلس الثقافي البريطاني لإنجلترا لدراسة سياسات تنمية قطاع الصناعات الإبداعية والاقتصاد الإبداعي والنماذج الناجحة في إنجلترا لتطبيقها في مصر مستقبلا بالإضافة لبناء شراكات وأوجه تعاون مستقبلا خاصة في قطاع الحرف اليدوية، حسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم خميس.
 
وتأتي تلك الزيارة في إطار برنامج Development Inclusive & Creative Economy الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني في خمس دول حول العالم ومنها مصر.
 
ويرأس وفد الاتحاد فى الزيارة، الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد، و يضم كلا من الدكتور السيد تركي مستشار الاتحاد للمسئولية الاجتماعية، وبسمة عثمان مستشار الاتحاد للعلاقات الدولية، وتتضمن الزيارة لقاءات مع ممثلين عن مجلس اللوردات، وجامعات بريطانية تقدم خدمات في مجال الاقتصاد الابداعي، وحاضنات أعمال ، ومؤسسات تحفيز مشروعات إبداعية، والمركز العربي البريطاني، وخبراء بالمجلس الثقافي البريطاني، وعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.
 
 

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اخبار الاقتصاد

اتحاد الصناعات

انجلترا

المجلس الثقافي البريطاني




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