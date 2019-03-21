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الخميس، 21 مارس 2019 10:49 م
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وزير الطيران المدنى يكرم 47 سيدة في إحتفالية عيد الأم

الخميس، 21 مارس 2019 10:42 م
وزير الطيران المدنى يكرم 47 سيدة في إحتفالية عيد الأم وزير الطيران
كتب هانى عثمان
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قام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني اليوم بتكريم 47 سيدة يمثلون عدد من الأمهات المثاليات بوزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة وعدد من النماذج النسائية المشرفة فى المجتمع
 
 وفى بيان صادر عن الوزارة منذ قليل، قام وزير الطيران المدنى، بتكريم محررات شئون الطيران، في إحتفالية أقيمت بقاعة أوبرا بنادى ايروسبورت الرياضى التابع للوزارة حضرها الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني والطيار حسن تهامي أمين عام وزارة الطيران المدني والطيار أحمد جنينه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار  أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية والطيار إلياس صادق رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران واللواء نبيل سلامة رئيس مجلس إدارة نادي ايروسبورت وعدد من رؤساء ونواب الشركات التابعة ولفيف من قيادات الوزارة.
 
ورحب وزيرالطيران خلال الاحتفالية بالمكرمات وأسرهم معرباً عن سعادته بتواجده وسط زميلاته وأخواته من أسرة قطاع الطيران المدنى لمشاركتهم أجواء الفرحة والاحتفال بمناسبة عيد الام، متمنيا تكريم جميع العاملات بقطاع الطيران المدني لإيمانه بالدور الهام الذى تقوم به كل أم وعاملة داخل هذا الكيان الحيوى.
 ووجه وزير الطيران المدنى، تحية شكر وإجلال لكل أم مصرية داخل وخارج القطاع لكونها رمزاً للعطاء والبناء وخير مثال للتضحية وإنكار الذات والإصرار على تحقيق النجاح ، مضيفا أنه يفتخر ويعتز بجميع الأمهات لدورهن العظيم في بناء أسرهم ومجتمعهم ، وأن وزارة الطيران تحظى بالكثير من النماذج المشرفة التى لها الكثير من الإسهامات والنجاحات على المستويين الاجتماعى والعملى خاصة لما يتحملوهن من أعباء ومتاعب كثيرة من أجل الإرتقاء بقطاع الطيران المدنى والنهوض بوطننا الغالى. 
 
وقام الفريق يونس المصرى،بتكريم الأمهات المثاليات العاملات بوزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة معربين عن سعادتهم لما لمسوه من مشاعر الحب والتقدير من مسئوليهم ، وايضا تم تكريم عدد من رموز المجتمع النسائية لما لهم من بصمة بارزة ودورهم المشرف فى إعلاء مكانة المرأه فى المجتمع وتقديراً منه لدورهن المؤثر والفعال كصناع النجاح.
 
أيضا كرم الفريق يونس المصري عدد من الصحفيات محررات قطاع الطيران المدنى شريكات النجاح لتغطيتهم أخبار وأنشطة قطاع الطيران في وسائل الإعلام حيث يعدوا القناة الأساسية لهذا القطاع للتعريف بخطة التطوير والتحديث التى تنتهجها وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة  أمام الرأى العام. 
 
وفي نهاية الحفل تقدم الفريق يونس المصري وزير الطيران، بالشكر لفرقة النور والأمل الموسيقية علي مشاركتها في تقديم فقرة فنية بالحفل وقام بإهداء درع تذكاري لهم .
 
 
 
 

 


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عيد الام

وزاره الطيران




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