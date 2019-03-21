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وزير الزراعة: إنتاج الزهور يساهم فى خطط الدولة للنهوض الاقتصادى

الخميس، 21 مارس 2019 11:41 ص
وزير الزراعة: إنتاج الزهور يساهم فى خطط الدولة للنهوض الاقتصادى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاعات إنتاج الزهور ونباتات الزينة بمختلف أنواعها، والصناعات المرتبطة بهما يمكن أن تساهم جميعها فى خطط الدولة للنهوض الاقتصادى، كما يمكن لهذه القطاعات أن تتحول إلى أحد روافد المشروعات الصغيرة للقضاء على البطالة بين الشباب. 
 
وأضاف وزير الزراعة خلال افتتاح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان، بحضور وزيرا التموين والشباب ومحافظ الجيزة، إن الوزارة تستهدف زيادة عدد زوار المعرض إلى مليون زائر هذا العام ضمن خطة مدروسة لدى الوزارة إلى نشر ثقافة نباتات الزينة والزهور فى المجتمع المصرى.
 
وقالت الدكتورة جيهان المنوفى، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة، إن المعرض يقام هذا العام على مساحة 14 فدانا وهذه المساحة تساوى نصف مساحة حديقة الأورمان تقريبا.
 
ويضم المعرض كبار منتجى الصبارات، ومنتجى أشجار الفاكهة، والمتخصصين فى تنسيق المساحات الخضراء" اللاند سكيب، ومنتجى النجيل الطبيعى والصناعى، والشركات المنتجة لمستلزمات الإنتاج، وكبار صناع الفخار.
 
وتشارك وزارة الزراعة بمنتجاتها من الصوب الزراعية، وبمنتجات معهد البحوث الزراعية، إلى جانب المشاركة بمركز الأعلام الريفى كمؤسسة تثقيفية.

 


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