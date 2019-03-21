video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع وزير الاقتصاد التشيلى التعاون والاستثمار

الخميس، 21 مارس 2019 02:36 م
وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع وزير الاقتصاد التشيلى التعاون والاستثمار وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد
إضافة تعليق

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع وزير الاقتصاد فى تشيلى رامون فالينتى، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك فى إطار زيارة رسمية لآل نهيان إلى تشيلي.
وأكد آل نهيان - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية - العلاقات المتميزة التي تجمع بين الدولتين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات .
ومن جانبه، رحب فالينتي بزيارة آل نهيان، مؤكدًا أهميتها في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمارات تتخذ أولى الخطوات لإرسال رحلات سياحية للفضاء

محمد بن راشد فى زيارة الأولمبياد الخاص: نهديه فى الإمارات للأمهات المعجزات

الإمارات

عبد الله بن زايد

شيلى

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة