وزير التعليم يوقع اليوم بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة والنادى الأهلي

كتب محمود طه حسين

توقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس بروتوكول تعاون مع النادى الأهلى، وذلك تحت شعار "من أجل مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي.

وقال الدكتور طارق شوقى، يسرنى أن أوقع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري والنادي الأهلي من أجل التعريف بالمحتوى المعرفي والثقافي والعلمي وتدريب الأعضاء والقطاع الرياضي في النادي على كيفية الاستفادة من هذه المصادر القيمة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن البروتوكول يتيح تربية الصغار على اكتساب المعارف والبحث المنهجي منذ الصغر وكذلك يفتح الأبواب للتعاون بين الوزارة والنادي الأهلي في أنشطة ومسابقات رياضية لتحفيز شبابنا على ممارسة الرياضة البدنية والذهنية معاً.