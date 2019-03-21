وزيرة التخطيط: 1.3 مليار جنيه تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج استهداف الفجوات التنموية

كتب محمد عطية

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرا حول مشروعات المرحلة الأولي للعام المالى 18/2019 لبرنامج استهداف الفجوات التنموية في القري الأكثر احتياجا، متضمنا المشروعات المقترحة بالقري المختارة في مجال الخدمات التعليمية، الصحية، الكهرباء، الطرق، الخدمات البيئية والدفاع المدنى، مياه الشرب والصرف الصحى، الرى وكذلك المشروعات التى تتطلب اعتمادات إضافية بكل من سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف وأسوان.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا تقدر بنحو 1.339 مليار جنيه منها 426.5 مليون جنيه لمحافظة سوهاج، 289 مليون جنيه لمحافظة أسيوط، 256.5 مليون جنيه لمحافظة المنيا، 193.2 مليون جنيه لمحافظة بنى سويف، و173.9 مليون جنيه لمحافظة أسوان.

كما أكدت الوزيرة على أن التنمية الحقيقية تحدث علي مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الآخري، مشيرة إلي أن نسب البطالة، معدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لآخري لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة علي ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث أن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أنه يتم وفقا لبحوث الدخل والانفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات يتم علي أساسها اختيار القري الأكثر احتياجا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها، مشيرة إلى أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى.

وتناول التقرير المشروعات المقترحة بالقري المختارة بالمحافظات الخمس، حيث تقدر تكلفة تلك المشروعات بمحافظة بنى سويف بـ 193.21 مليون جنيه فى عدد من المجالات، ففي مجال الخدمات التعليمية سيتم العمل على توسعة وإحلال وإنشاء عدد من الفصول بعدد من المدارس بقري المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 36.35 مليون جنيه، كما تقدر التكلفة الإجمالية لمشروعات الخدمات الصحية ببنى سويف بنحو 2 مليون جنيه، و 10.72 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء، ونحو 28.6 مليون جنيه لمشروعات الطرق، و4.85 مليون جنيه للمشروعات في مجال الخدمات البيئية والدفاع المدني، و 16.19 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، و18 مليون جنيه لمشروعات الري، ونحو 76.5 مليون جنيه اعتماد إضافى لمشروعات الصرف الصحى.

وبالنسبة لمحافظة المنيا أوضح التقرير أن برنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا يستهدف عدد من المشروعات كمرحلة أولى من 18/2019 بتكلفة إجمالية تقدر بـ 256.51 مليون جنيه فى عدة مجالات تنقسم إلى 51.07 مليون جنيه فى مجال الخدمات التعليمية و8.436 مليون جنيه فى مجال الخدمات الصحية، و15.5 مليون جنيه في مجال خدمات الكهرباء، ونحو 14.5 مليون جنيه لمشروعات الطرق، و9.1 مليون جنيه لمشروعات الخدمات البيئية والدفاع المدنى، وكذلك تقدر تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بنحو 8.05 مليون جنيه، و29.85 مليون جنيه لمشروعات الرى ونحو 120 مليون جنيه كاعتماد إضافى لمشروعات الصرف الصحى بالمنيا.

كما أوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط أن تكلفة المشروعات المقترحة بمحافظة أسيوط تقدر بنحو 288.97 مليون جنيه موزعة كالتالى 38.62 مليون جنيه للمشروعات في مجال الخدمات التعليمية، و 34.9 مليون جنيه في مجال الخدمات الصحية، و 48 مليون جنيه في مجال الخدمات البيئية والدفاع المدني، و 56.45 مليون جنيه في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، و6 مليون جنيه لمشروعات الري، وكذلك 105 مليون جنيه كاعتماد إضافي لمشروعات الصرف الصحى.

وتستهدف مشروعات المرحلة الأولى للعام المالى 18/2019 لبرنامج استهداف الفجوات التنموية في القري الأكثر احتياجا مجموعة من المشروعات بقري محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية 426.46 مليون جنيه، منها 86.46 مليون جنيه للمشروعات في مجال الخدمات التعليمية و 200 مليون جنيه للمشروعات في مجال الخدمات الصحية و140 مليون جنيه للمشروعات في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، كما تقدر التكلفة الإجمالية للمشروعات المقترحة بمحافظة أسوان بإجمالي 173.86 مليون جنيه منها 3.86 مليون جنيه للمشروعات في مجال الخدمات التعليمية بقري المحافظة و170 مليون جنيه للمشروعات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وكانت الدكتورة هالة السعيد قد عقدت اجتماعا مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية خلال مارس الجاري لبحث خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات حيث تم خلال اللقاء الاتفاق علي الإطار المؤسسي والتنظيمى لبرنامج التنمية المحلية بالقري الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد والذى يضم لجنة تسيير للبرنامج تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية والسادة المحافظين لكل من المنيا، سوهاج، بنى سويف، أسيوط، وأسوان مع العمل على إنشاء مكتب تنسيق للبرنامج بالصعيد ولجنة فنية له، ووحدة تنفيذ محلية بكل محافظة، علي أن تتولى هذه اللجنة اعتماد آلية ومنهجية العمل بالبرنامج واعتماد خطط مشروعات المحافظات مع متابعة تنفيذ الخطة وتذليل العقبات والتنسيق علي المستوى الوزارى.























