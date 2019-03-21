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الخميس، 21 مارس 2019 04:56 م
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هواوي ستطلق نسخة Lite من سلسلة هواتف HUAWEI P30

الخميس، 21 مارس 2019 04:13 م
هواوي ستطلق نسخة Lite من سلسلة هواتف HUAWEI P30 HUAWEI P30
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أعلنت مجموعة هواوى لأعمال المستهلك أنها بصدد الكشف عن نسخة Lite من سلسلة P30 الجديدة، حيث يعتبر الهاتف الجديد من فئة الهواتف المتوسطة ذات الإمكانيات العالية التى صُممت خصيصاً لتلبية أذواق المستخدمين الشباب المحبين للتصميم العصرى الجذاب والأداء القوى.

 

تستهدف سلسلة هواتف HUAWEI P الرائدة المستخدمين الشباب، ومنذ اشتهارها عالمياً بقدراتها التصويرية الفائقة وتجربة الاستخدام الراقية، فقد اعتلي هاتف HUAWEI P20 Pro قمة صدارة الهواتف الذكية مع أفضل الكاميرات والتي تصدرها DxOMark، وهذا أدي الي ارتفاع توقعات المستخدمين وآمالهم بما ستقدمه سلسلة هواتف HUAWEI P القادمة.

 

ومن المؤكد أن التطوير الذي ستشهده النسخة Lite من سلسلة P الجديدة سيكون متمثلاً في نظام الكاميرا الذي سوف يلاقي اعجاب واشادة المستخدمين الشباب لما يتمتع به من إمكانيات تصوير متطورة سواء بالكاميرا الأمامية أو الخلفية. وإن كانت قدرات الكاميرا هي مؤشر الأداء الرئيسي في الهواتف الذكية، فإن الأداء يأتي في المقدمة.

 

شحنت هواوى أكثر من مئتي مليون هاتف ذكي في عام 2018 لتستحوذ على الثلث من حصة سوق الهواتف الذكية العالمى. يرجع الفضل لهواتف هواوي الرائدة والمتطورة مثل سلسلة هواتف HUAWEI P. وبصفتها هواتف ذكية من أعلى طراز، حققت سلسلة هواتف HUAWEI P مبيعات ممتازة بسبب الجودة العالية التي تتسم بها هذه الهواتف.

بينما حققت فئة الهواتف المتوسطة من هواوي نجاحاً منقطع النظير في السوق المصري، حيث حققت مبيعات كبيرة طوال السنوات القليلة الماضية، مما جعل هواوي تتصدر سوق الهواتف الذكية المتوسطة في مصر. ويرجع الفضل لثقة المستخدمين في علامة هواوي التجارية، وتزويد فئة هواتفها المتوسطة ببعض إمكانيات ومزايا الهواتف الرائدة وبسعر مناسب يتماشى مع إمكانات العديد من المستخدمين.

 

جدير بالذكر، أن سلسلة هواتف HUAWEI P تشتهر بقدراتها المتطورة وبتقديم أفضل تجارب الاستخدام. حيث سيتم اطلاق هاتف هواوي P30 Lite في السوق المصري بمطلع الشهر القادم. بينما يأتي الهاتف بمثابة التحفة التي رسمتها هواوي كي تناسب أذواق المستخدمين الشباب المحبين للموضة بفضل مواصفات الهاتف العالية والبرمجيات المتطورة جدا.

 


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هواوى

HUAWEI P30

سلسلة هواتف HUAWEI P

HUAWEI P20 Pro




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