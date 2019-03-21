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ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

الخميس، 21 مارس 2019 12:14 ص
ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018 مجلس النواب
كتبت - نورا فخرى
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ينشر "اليوم السابع" تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة و موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 / 2018، والمزمع أن تناقشه الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال.

 

وأوصت اللجنة – حسب تقريرها، دراسة اقتصاديات التشغيل للشركات التابعة ووضع الخطط والسياسيات للنهوض بها لتحقيق الهدف الذى أنشئت من أجله، والعمل على تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة طرف بعض الشركات التابعة لها، والتى تتعاظم مديونياتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لإصلاح الهياكل التمويلية لتلك الشركات.

 

وتتضمن التوصيات، العمل على استغلال الفائض المرحل الاستغلال الأمثل فى ضوء ما تقضى به أحكام القانون رقم 31 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى وذلك بترحيل الفائض لاستخدامه فى تمويل مشروعات الهيئة والمساهمة فى رؤؤس أموال الشركات والوحدات التابعة.

 

وشملت التوصيات، سرعة دراسة وبحث جدوى الاستثمار فى شركات أخرى وبيان ما اتخذته تلك الشركات من خطط وسياسات للنهوض بها من عدمه.


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