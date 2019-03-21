نصف مليون بريطانى يوقعون على عريضة تطالب بالبقاء فى الاتحاد الأوروبي

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وقع أكثر من نصف مليون بريطانى على عريضة تحث الحكومة على إلغاء المادة 50 من معاهدة لشبونة المعنية بالخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست).. مطالبين بعدم الانسحاب من الاتحاد، وسط تواصل الاضطرابات حول مسألة الخروج.

وجاء فى العريضة -التى توصلت إليها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية- "تدعى الحكومة مرارًا بأن الخروج من الاتحاد الأوروبى هو إرادة الشعب.. نحتاج إلى وضع حد لهذا الادعاء من خلال إثبات قوة الدعم الشعبى المؤيد للبقاء فى التكتل الأوروبى".

وأوضحت الصحيفة أن العريضة حظيت بأكثر من 550 ألف توقيع صباح اليوم الخميس متجاوزة بذلك عدد التوقيعات، التى بلغت 370 ألف توقيع، على عريضة طُرحت في نوفمبر الماضى كانت تطالب بخروج بريطانيا من التكتل الأوروبى (بريكست) بدون اتفاق.