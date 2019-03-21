video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نصف مليون بريطانى يوقعون على عريضة تطالب بالبقاء فى الاتحاد الأوروبي

الخميس، 21 مارس 2019 12:19 م
نصف مليون بريطانى يوقعون على عريضة تطالب بالبقاء فى الاتحاد الأوروبي بريكست
أ ش أ
إضافة تعليق

وقع أكثر من نصف مليون بريطانى على عريضة تحث الحكومة على إلغاء المادة 50 من معاهدة لشبونة المعنية بالخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست).. مطالبين بعدم الانسحاب من الاتحاد، وسط تواصل الاضطرابات حول مسألة الخروج.
وجاء فى العريضة -التى توصلت إليها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية- "تدعى الحكومة مرارًا بأن الخروج من الاتحاد الأوروبى هو إرادة الشعب.. نحتاج إلى وضع حد لهذا الادعاء من خلال إثبات قوة الدعم الشعبى المؤيد للبقاء فى التكتل الأوروبى".
وأوضحت الصحيفة أن العريضة حظيت بأكثر من 550 ألف توقيع صباح اليوم الخميس متجاوزة بذلك عدد التوقيعات، التى بلغت 370 ألف توقيع، على عريضة طُرحت في نوفمبر الماضى كانت تطالب بخروج بريطانيا من التكتل الأوروبى (بريكست) بدون اتفاق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بسبب رسائل معادية للإسلام.. استقالة زعيمة حزب "بريكست" الجديد

ماى تعلن إرسال طلب للمجلس الأوروبي لتمديد موعد "بريكست" حتى يونيو

بريكست

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

أخبار العالم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة