ناجون يروون شهادتهم حول الهجوم الإرهابى بـ"كرايست تشيرش"

وكالات

روى بعض الناجين من الهجوم الإرهابى على مسجدين بمدينة كرايست تشرش فى نيوزيلندا، والذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصاً، شهادتهم حول ما حدث إبان الهجوم الذى استهدفهم يوم الجمعة الماضى.

بدأ أنور الصالح، أحد سكان كرايست تشرش، حديثه بشكر الله على أنه مازال حياً، موضحا أنه حضر إلى المسجد أثناء إلقاء الإمام خطبة الجمعة، إلا أنه ذهب إلى دورة المياه لتجديد وضوئه للاستعداد للصلاة، وحينها سمع صوت إطلاق النار فى الخارج، فاعتقد فى بادئ الأمر أنه ربما تكون ألعاب نارية أو ما شابه.

وأضاف: "بدأت أسمع إطلاق النار بكثافة فأدركت أنه هجوم إرهابى. فحاولت الاتصال بالشرطة لكننى لم أستطع فالخطوط كانت مشغولة،" مشيراً إلى أنه نجح فى الاتصال بالإسعاف وإخبارهم بمكان المسجد.

وأشار إلى أن عناصر الإسعاف طلبوا منه البقاء فى هدوء وإبقاء هاتفه فى حالة السكون وألا يتحدث إلى أى أحد إلى أن تأتى الشرطة. وبالفعل ظهرت سيارات الشرطة بالمكان بعد حوالى 20 دقيقة، تلقى خلالها اتصالاً من زوجته للاطمئنان عليه.