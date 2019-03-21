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نائب وزير الرياضة: علينا بالتثقيف الرياضى لنبذ العنف والتعصب.. فيديو

الخميس، 21 مارس 2019 02:19 م
نائب وزير الرياضة: علينا بالتثقيف الرياضى لنبذ العنف والتعصب.. فيديو الدكتور عمر الحداد مساعد وزير الرياضة
كتبت: إنجى مجدى - تصوير سامى وهيب
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أكد الدكتور عمر الحداد، مساعد وزير الرياضة، على أهمية التثقيف الرياضي فى نبذ العنف والتعصب الكروي.

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية تعاون بين رابطة الدوري الإسباني (لاليجا) والمنظمة الدولية للهجرة فى مصر،برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وقال الحداد فى كلمته قبيل توقيع الاتفاق، اليوم الخميس، إن التعاون الذى أعلن من القاهرة، منارة الشرق، بين لاليجا والمنظمة التابعة للأمم المتحدة يعمل على تحقيق أهداف إنسانية.

واشار نائب وزير الرياضة الى ان التعصب دخل إلى الملاعب فى السنوات الاخيرة شهدت خروجا عن القيم التى تمثلها الرياضة بعدما لعب السعى للفوز باللقب دورا فى التعصب ومن هنا ياتى دور التثقيف الرياضى للجماهير.

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عمر الحداد

وزير الرياضة

الليجا




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