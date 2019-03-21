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الخميس، 21 مارس 2019 02:02 م
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نائب عراقى يكشف مخطط لتهريب قادة بداعش من سجون الأنبار

الخميس، 21 مارس 2019 12:07 م
نائب عراقى يكشف مخطط لتهريب قادة بداعش من سجون الأنبار داعش
أ ش أ
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كشف النائب عن كتلة الإصلاح والإعمار العراقية على البديرى عن معلومات تفيد بوجود مخطط لتهريب قادة بتنظيم داعش الإرهابى، يحملون جنسيات مختلفة من أحد سجون محافظة الأنبار مقابل ملايين الدولارات.
وقال البديرى- فى تصريحات لقناة "السومرية" نيوز اليوم /الخميس/- إن "المعلومات التى وردت إلينا تفيد بأن وضع محافظة الأنبار فى خطر"، مشيرا إلى أن "هناك جهات تحاول تهريب كبار القادة بتنظيم داعش الإرهابى من داخل السجون مقابل ملايين الدولارات".
وأضاف "هناك بعض عناصر وخلايا داعش الإرهابية تخطط لخرق الأمن فى قضاء الفلوجة، ومركز مدينة الرمادى؛ بهدف تهريب قيادات كبيرة من داعش بالتنسيق مع بعض الجهات الإجرامية "، داعيا الجهات المعنية إلى نقل تلك القيادات الإرهابية فورا إلى بغداد قبل تنفيذ مخطط التهريب".


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