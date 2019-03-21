موسكو ودمشق تحثان المجتمع الدولى على دعم فكرة إزالة مخيم الركبان

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حثت روسيا وسوريا، المجتمع الدولى على دعم فكرة إزالة مخيم الركبان، ودعتا الأردن للانضمام إلى عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وقال رئيسا مقرى التنسيق الروسى والسورى - فى بيان اليوم الخميس نقلته قناة (روسيا اليوم)-: "إنه تم بفضل السلطات الأردنية فتح معبر نصيب الذى يعمل على الحدود الأردنية السورية، ويمر عبره عدد كبير من السوريين العائدين إلى وطنهم، حيث أن أكثر من 100 ألف سورى قد عادوا إلى وطنهم خلال فترة عمل هذا المعبر.

وأشار الجانبان أيضًا إلى أن السلطات الأردنية استقبلت فى أراضيها أكثر من مليون سورى منذ اندلاع الحرب الأهلية فى سوريا ووفرت الظروف المعيشية الضرورية لهم.

وأضافا: "نحث كل المجتمع الدولى على دعم فكرة إزالة مخيم الركبان؛ لكونه مركز العنف والجرائم وانتشار الأوبئة الخطيرة على الحدود السورية الأردنية".

وأعرب الجانبان عن أملهما بأن تساعد إزالة المخيم فى تشجيع اللاجئين السوريين المقيمين فى أراضى المملكة الأردنية على العودة إلى وطنهم، الأمر الذى سيضعف العبء الاقتصادى على الأردن.